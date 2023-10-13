"الصحة الفلسطينية": ارتقاء 1572 شهيدًا وإصابة 7262 حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا.

وبينت الوزارة، في تحديث صدر منتصف الليلة، بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

محمود عباس: ندعو للوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء فلسطين

وكان دعا محمود عباس الرئيس الفلسطيني، إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وحذر خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على هامش لقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان من خطورة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة حقيقية على كل الخدمات الصحية والإنسانية.

وشدد "عباس" على ضرورة الانتقال إلى العمل السياسي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.