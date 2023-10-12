الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب محمد عريبي: كلمة الرئيس السيسي تؤكد للعالم موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

ثمن النائب محمد عريبي، القيادي بحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أراد أن يؤكد للعالم أجمع على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والاستعداد الدائم لبذل قصارى الجهود المصرية من أجل أن ينعم الشعب الفلسطيني بحريته ويملك أرضه، فضلا عن مطالبته المستمرة بضرورة اللجوء للحلول التفاوضية التي تحقق عملية السلام في المنطقة.

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كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

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عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى دعوة لضمير العالم لإنهاء أزمة القضية الفلسطينية

إعلاء لغة العقل والحكمة

وأكد النائب محمد عريبي، في بيان له، أن دعوة الرئيس السيسي خلال كلمته كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس تستهدف في النهاية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائم الذي لم ينتج عنه سوى الكثير من الخسائر المتوالية التي أودت بحياة كثير من الأبرياء، من المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لن تتخلى يوما عن أشقائها العرب وستظل تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة لحل القضية الفلسطينية وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، اعلاءًا لحقوق الشعوب في العيش تحت مظلة أمان، دون وصاية من أحد، مؤكدًا أن المنطقة العربية ستظل في رباط يجمع الأشقاء ولن تدخر مصر أي جهدا في الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية.

كلمة الرئيس بعثت برسائل عديدة تعكس السياسات التى تنتهجها مصر لنشر السلام

ولفت النائب محمد عريبى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثت برسائل عديدة تعكس السياسات التى تنتهجها مصر لنشر السلام في المنطقة، والتأكيد على عدم تنازلها عن شبر واحد من أراضيها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والتهدئة لإنهاء الصراع الدائم الذين لا ينتج غير الخسائر والأضرار الإنسانية قبل المادية.

وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والكليات العسكرية القضية الفلسطينية

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