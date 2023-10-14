صورة وتعليق.. أيقونة دير سانت كاترين وجبل سيناء الطبوغرافية

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، أيقونة طبوغرافية لدير القديسة كاترين وجبل سيناء.

التعليق على الصورة

وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا إنه تُوجد الأيقونة في دير سانت كاترين بسيناء وهي تعود إلى القرن الثالث عشر، وهي تمبرا على الخشب (تصوير إياكوفوس موسكوس).

وتصور الأيقونة قصة سيناء والدير بأكملها: يظهر فيها النبي موسى مع العليقة غير المحترق وهو يتلقى الوصايا العشر على قمة جبل سيناء. النبي ايليا كهفه. القديس يوحنا السلمي كاتب سلم الفضائل. وضع رفات القديسة كاترين من قبل الملائكة على قمة أعلى جبل في المنطقة.

تصوير دقيق لدير سانت كاترين

كما يظهر أيضًا تصويرًا دقيقًا لدير سانت كاترين نفسه، وهو يجمع الدير مع الآباء الرهبان في الخارج.

الصورة كاملة تظهر موقع المساكن الرهبانية الأخرى والمصليات في المنطقة - الكل في الكل. والذي كان ليكون دليلا مفيدا للحجاج الذين يزورون سيناء في تلك الأيام.