السيسى: إرادة الله شاءت أن تكون مصر آمنة مستقرة رغم اشتعال الأوضاع على حدودنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمم تصمد ليس فقط بقيادتها ولكن بشعبها أيضًا.

وأضاف، خلال حفل تخريج الكليات العسكرية: "أمر مهم أن نكون واخدين بالنا من التحديات الموجود في منطقتنا وأرجو منكم جميعًا شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع على حدودنا الغربية والجنوبية والشرقية الآن".

وتابع: "ستجدون حكمة لا نعلمها، وأنا عاوز أقول للمصريين البسطاء لما يكون لك جار عنده مشكلة صغيرة أنت بتتأثر بها وتصور لو الجار ده البيت بتاعه مشتعل، فالبيوت حوالينا مشتعلة كلها، لكن شاءت إرادة الله أن تكون مصر آمنة مطمئنة".