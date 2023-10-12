"قادة فى وجدان الأمة".. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا عن التاريخ العسكرى المصرى

انطلقت فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر حرب أكتوبر والذكرى الخمسون له.

شهد الاحتفال فيلما عن التاريخ العسكري المصري، والذي أنتجته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث استعرض الفيلم عددًا من الشخصيات العسكرية الذين خلدوا أسماءهم في التاريخ العسكري.

وكان قد شهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا لأعلام الدول العربية التي شاركت في نصر حرب أكتوبر عام 1973.