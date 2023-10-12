الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القومي للمسرح" يحتفي باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر.. الإثنين

المركز القومي للمسرح
المركز القومي للمسرح

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك الساعة الثامنة مساء الإثنين المقبل 16 أكتوبر 2023 بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

برنامج الحفل

وتحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".

نيفين الكيلاني المركز القومي للمسرح والموسيقي احتفالية موسيقية الذكرى ال٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة أكتوبر رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال

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