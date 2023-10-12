مع زيادة الوزن يكتشف الكثير إصابتهم بالعظمة الشوكية، لذا يكثر التساؤل عن أسباب الإصابة بالشوكة العظمية وطرق علاجها عبر جوجل، حيث تظهر أعراض العظمة الشوكية أو الشوكة العظمية، بآلام أسفل القدم، وحول الكعب نتيجة التهاب الأنسجة، التي تربط أصابع القدم بالكعب، وغالبًا ما تحدث الإصابة بها نتيجة زيادة الوزن، وقد يشعر بعض الأشخاص بحرقة نتيجة الإصابة بها، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح، أو بعد ممارسة أي نشاط، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات، وتزداد حدة الألم عند الاستيقاظ من النوم ثم يهدأ الألم في منتصف اليوم ثم تزداد حدته مرة أخرى ليلا، بسبب تراكم الالتهابات في الدورة الدموية مما يزيد من حدة الآلام.

أسباب الإصابة بالشوكة العظمية.. تعرف على طرق علاجها

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أسباب الإصابة بالشوكة العظمية وعلاجها.

أسباب الإصابة بالشوكة العظمية

من أهم أسباب الإصابة بالشوكة العظمية، ممارسة الرياضة على الأسطح الصلبة، وارتداء أحذية غير مناسبة عند ممارسة الأنشطة الرياضية، وزيادة الوزن المفرطة، وممارسة الحركات الخاطئة أثناء تأدية التمارين الرياضية، وارتداء الأحذية لفترات طويلة، أو السير دون حذاء أيضًا لفترات طويلة،أو ارتداء أحذية غير مريحة كالكعب العالي أو أن يكون كعب الحذاء صلب ليس لين.

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كيفية علاج الشوكة العظمية

يساعد وضع الثلج أو المياه الباردة على المنطقة المصابة على التخلص من الآلام، والضغط على المنطقة المصابة برفق لتقليل التورم، ورفع القدم المصابة عن الأرض قليلًا، وعلاجها بالتمارين الرياضية المخصصة لذلك، وفرد القدمين جيدًا، واستخدام الزيوت العطرية لتقليل الالتهابات، مثل زيت الليمون وزيت اللافندر، وزيت الورد وزيت الكافور، وزيت الزيتون وزيت الكافور، وزيت جوز الهند، وكذلك يمكن استخدام فواصل أصابع القدم، واستخدام حشوات الأحذية لدعم قوس القدم، واستخدام جوارب تقويم العظام في النهار، واستخدام الشريط الرياضي،إجراء العلاج الطبيعي والتدليك، وفي حالة عدم استجابة الحالة، يتم اللجوء إلى طبيب العظام ليصف العلاجات سواء الفموية أو الموضعية، ما بين الدهانات والأقراص، او حتى الشراب والمخدرات الموضعية وغيرها.