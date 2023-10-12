الخميس 12 أكتوبر 2023
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مصر

"الرى": إنجاز 58% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام

هانى سويلم وزير الرى
هانى سويلم وزير الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري، مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وأيضًا المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام مثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

يأتى ذلك فيما ترأس الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات  بالوزارة، وحضور أعضاء اللجنة.

وتم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا، حيث بلغت  نسبة التنفيذ الحالية به الى ٥٨%، كما يتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلو مترًا، عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار موسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا.

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وأوضح الدكتور هانى سويلم وزير الرى، أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

استحداث إدارة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا

وفى إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها، تم خلال الاجتماع الاتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي المسار الناقل لمياه الصرف مياه الصرف الزراعى الصرف الزراعي لمحطة الحمام تدوير المياه

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