الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنتين لفحص طلبات المتقدمين للوظائف الإدارية والفنية بجامعة بنها الأهلية

رئيس مجلس أمناء الجامعة
رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بالعبور

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من الدكتور شادي المشد، المشرف على التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وأحمد شاهين القائم بعمل مدير الشئون القانونية لفحص الطلبات المقدمة لشغل الوظائف "الإدارية، والفنية، ومدير عام الأمن، ونائب مدير الأمن"، وبيان مدى مطابقة الطلبات مع المعايير والضوابط التي قررتها الجامعة، وإجراء ترتيب المتقدمين حسب تطبيق هذه المعايير والضوابط.

كما تضمن القرار أيضًا تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي، مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، وعضوية كل من الدكتور أشرف توفيق شمس الدين مستشار مجلس الأمناء للشئون القانونية، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد سعيد مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية لاختيار مجموعة الوظائف الفنية، واعتماد أعمال اللجنة الأولى وإجراء المقابلات مع المتقدمين طبقا للشروط والضوابط المعلنة، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ اللازم.

وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

حملة توعية وحظر التدخين في الحرم الجامعي

كما أعلن الدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي وداخل ادارة الجامعة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن منع التدخين بشكل تام بالحرم الجامعي يهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع، مؤكدا على إن الحرم الجامعي الخالي من التدخين سيساهم في تنقية الهواء للعدد الأكبر من غير المدخنين الذين يعملون ويدرسون بالجامعة، بالإضافة إلى تشجيع المدخنين لأخذ خطوة نحو الحد من ممارسة التدخين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الآثار السلبية الموثقة جيدًا للتدخين غير المباشر أو السلبي، ومن ثم ستكون هناك فوائد واضحة على الصحة العامة من خلال التحول إلى حرم جامعي خالي من التدخين في المستقبل.

وأشار الدكتور السيد فودة، إلى أن الجامعة ستقوم بحملة توعية كبيرة بهذا الصدد فى كليات الجامعة وادارة الجامعة من خلال نشر ملصقات عن أضرار التدخين وأن هذه الحملات ستعتمد على آليات إقناع علمية للتخلص من الأمر بشكل كامل.

وأضاف أن الجامعة ستقوم بتطبيق القانون الخاص بمكافحة التدخين داخل المباني المغلقة بالجامعة، معلنا إن عقوبات التدخين على كل المنتسبين للجامعة  فى الأماكن المغلقة تكون بغرامة خمسون جنيها، ولاتزيد عن مائة جنيها حسب وضع مرتكب المخالفة.

جامعة بنها الجامعة الاهلية جمال السعيد فحص الطلبات وظائف الجامعة الأهلية

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