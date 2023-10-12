الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوليلى: إعادة افتتاح المتحف اليونانى الرومانى تجذب السياح للإسكندرية

النائب مجدي الوليلي
النائب مجدي الوليلي

ثمن النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وبعد غلق دام لأكثر من 15 عامًا نظرًا لكونه يعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يساعد في وضع عروس البحر المتوسط على خريطة السياحة العالمية وجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح، مما يساهم في زيادة العملة الصعبة، وبالتالي سينعكس بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطني.

اهتمام كبير بالتراث الحضاري


وأكد "الوليلي"، فى بيان له أصدره اليوم، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتراث الحضاري القديم، حيث عملت على إزالة جميع المعوقات، لإتمام أعمال الترميم والتطوير، سواء في المتاحف أو المواقع الأثرية.

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تطوير المنطقة المحيطة بأحدث وسائل عرض المقتنيات

وأشار"الوليلي" إلى أن افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة بأحدث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة، يعد أمرًا جاذبًا للسياحة بشكل كبير، مضيفًا أن هذا المتحف يعد صرحًا جديدًا يضاف إلى خارطة السياحة المصرية، وإنجازًا ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق والمواقع الأثرية، لجعلها مقاصد سياحية جاذبة.

جدير بالذكر أن المتحف انتهى إنشاؤه في موقعه الحالي عام 1895، ليكون أيقونة ثقافية فريدة، ثم خضع لخطة متكاملة لإعادة التطوير وتحديث قاعات العرض المتحفي، والتي بدأت فعليًا عام 2018.

وخلال الافتتاح أشاد مدبولى بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوع المعروضات الأثرية، التى تعود لمختلف الحُقب التاريخية لمصر، مؤكدًا أن المتحف صرح جديد يضاف لخارطة السياحة المصرية.

وأشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى أن المتحف خضع لخطة متكاملة لإعادة التطوير وتحديث قاعات العرض المتحفى، بدأت 2018، وجاءت خطة الترميم لتضع الإسكندرية مرة أخرى على خريطة أولويات السائح الأجنبي، وجذب عدد أكبر من الزوار لدعم الاقتصاد الوطني.

للمتحف اليوناني الروماني مجدى مجدي الوليلي حزب الشعب الجمهوري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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