الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": استمرار الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال

الاشتباكات بين فصائل
الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات الموقف في القدس وفلسطين بشكل عام، مؤكدة استمرار حالة الهدوء الحذر الذي يخيم على القدس، منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الصباح الباكر دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء غلاف غزة، الأمر الذي تسبب بحالة ذعر بين المستوطنات الإسرائيلية".

وأكدت استمرار الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.

وتابعت: "صافرات الإنذار تشير إلى حالة الخوف والقلق والتوتر المسيطر عليهم جراء تسلل عناصر المقاومة".

غزة قطاع غزة فلسطين القدس استمرار الاشتباكات

الأكثر قراءة

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

السجن 10 سنوات مشدد لمحام بالإسكندرية.. والسبب "ورقة"

مسئول فى غزة لـ"القاهرة الإخبارية": نُحذّر من "كارثة" خلال الأيام المقبلة

رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية

سيارة مسرعة تطيح بفرد شرطة أعلى "دائرى المنيب"

"القاهرة الإخبارية": إخلاء مستوطنات غلاف غزة يثير الغضب تجاه "نتنياهو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟