مراسلة "القاهرة الإخبارية": استمرار الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات الموقف في القدس وفلسطين بشكل عام، مؤكدة استمرار حالة الهدوء الحذر الذي يخيم على القدس، منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الصباح الباكر دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء غلاف غزة، الأمر الذي تسبب بحالة ذعر بين المستوطنات الإسرائيلية".

وأكدت استمرار الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.

وتابعت: "صافرات الإنذار تشير إلى حالة الخوف والقلق والتوتر المسيطر عليهم جراء تسلل عناصر المقاومة".