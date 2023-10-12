الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى تل أبيب

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إننا نتوقع أن تكون هناك طلبات إضافية ونتطلع لعمل ذلك والتأكد أن إسرائيل لديها ما تحتاجه، كما أننا سوف نكرر ونؤكد على الرسالة القوية التي أوصلها الرئيس الأمريكي جو بادين إلى أي دولة وإلى أي طرف يمكن أن يحاول استغلال الموقف فهذه الرسالة مفادها "لا تفعلوا ذلك".

وتابع خلال كلمة له قبل التوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل والأردن: "نحن نركز على مواطنينا، خسرنا 22 من الأمريكيين وهذا الرقم قد يزداد، وفي نفس الوقت هناك عدد من الأمريكيين مفقودون، ونحن نعمل عن كثب مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة مصيرهم وهل تم أخذهم كرهائن من قبل المقاومة الفلسطينية أو لا وذلك لتأمين الإفراج عنهم، كل هذا على الأجندة خلال اليومين القادمين، ولكن الفكرة الأساسية هي أننا نقف إلى جانب إسرائيل وسنستمر في ذلك".
 

الأكثر قراءة

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

"الأرصاد": منخفض جوى عميق يضرب البلاد السبت المقبل

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين لعزلهم عن العالم الخارجى

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟