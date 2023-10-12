مواطن من شمال سيناء: ندعم أخوتنا الفلسطينيين ونرفض توطينهم في سيناء

قال محمد صابر الشريف أحد أبناء محافظة شمال سيناء، إن ما يحدث من الكيان الصهيوني تجاه أخوتنا في قطاع غزة واعتدائهم الغاشم على المدنيين العزل والنساء والأطفال وكبار السن يعد من جرائم الحرب ويجب على المجتمع الدولي بأكمله والتدخل لوقف الكوارث التي ستنتج عنها الحرب المتواجدة حاليًا في قطاع غزة.

إسرائيل تستهدف لإعادة القضية الفلسطينية عن طريق تهجيرهم لسيناء

وأضاف “الشريف”، أننا كشعب مصري نشعر بالأخوة الفلسطينيين وما يعانوه من اعتداء غاشم من قوات الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين المتواجدين في غزة أو تهجيرهم للأراضي المصرية عبر معبر رفح ورغم دعمنا للأخوة الفلسطينيين في قضيتهم لكننا نرفض تهجيرهم إلى داخل مصر واستبدال وطنهم غزة بسيناء حيث تسعى إسرائيل للقضاء على القضية الفلسطينية من خلال تهجير كافة الفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة إلى شمال سيناء على أن يحصلوا على قطعة من محافظة شمال سيناء لتكون وطن بديل لهم عن وطنهم الأصلي الذي احتلته إسرائيل، وهذا ما نرفضه تماما.

الدولة تعي مخططات الكيان الصهيوني

وأكد، أن الدولة المصرية تعي مخططات الكيان الصهيوني ولن تسمح بحدوثه مهما كلفنا الأمر فالاقتراب من أي شبر من الأراضي المصرية يعد اختراق للأمن القومي المصري وهذا ما يجعلنا نحمل أرواحنا على يدينا وندافع عن أي شبر يتم اقتصاصه من أرض مصر.