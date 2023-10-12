عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين لعزلهم عن العالم الخارجى

قالت وسائل إعلام عبرية إن إدارة السجون الإسرائيلية أمرت بقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، بغية عزلهم تماما عن العالم الخارجي.

ونقلت صحف عن مسؤولين كبار في مصلحة السجون (لم تسمهم)، تأكيدهم "قطع الكهرباء عن جميع الأسرى الفلسطينيين".

وقال المسؤولون إن "قطع الكهرباء عن الأجنحة التي تضم الأسرى كان بأمر من مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري".

وأفادوا بأن الهدف هو "منع السجناء من الاتصال بالعالم الخارجي وإصدار توجيهات عبر الهواتف المهربة التي لن يتمكنوا من شحنها بعد فصل الكهرباء".

والسبت، قررت كاتي بيري احتجاز جميع الأسرى الفلسطينيين في زنازينهم، وإزالة جميع الهواتف العامة من السجون عقب التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية نحو 5100 بينهم 36 أسيرة و170 طفلا وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤونهم.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.