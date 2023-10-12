حب الدين لـ"الشاهد": السادات هدد بضرب العمق الإسرائيلى فى 1973

كشف اللواء أيمن حب الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد الكتيبة 418 دفاع جوي، بؤرة الأحداث في حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الأربعاء، إن الرئيس السادات هدد بضرب العمق الإسرائيلي إذا قام العدو بضرب العمق المصري.

وأضاف: “ليس هناك شك أن حائط الصواريخ الذي عمل من 1970 وتم تدعيمه من كتائب ثانية عمل حائط كبير لحماية الجيش الثاني والثالث، أثناء العبور في أكتوبر، ولم يستطع العدو الاسرائيلي أن يكسر هذا الحائط بالقوات الجوية، ولذلك التعليمات التي تم إعطاؤها للطيران عدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلو، وتقدم الحائط ووصل لمسافة 3 كيلو على قناة السويس وأصبح يغطي مسافة 20 كيلوا على الجبهة الشرقية لقناة السويس”.

وتابع: "كان العدو مركز على بورسعيد، لأن الرئيس السادات هدد بضرب العمق الاسرائيلي في حالة ضرب العمق المصري، وكانت بورسعيد المنطقة الوحيدة التي نستطيع أن نصل منها بصواريخ أرض أرض لعمق تل أبيب، ومن جهة أخرى كانت هناك نقطة حصينة شرق بورسيعد بـ14 كيلو لم تستطع مصر أن تسيطر عليها حتى وقف إطلاق النار، نظرًا لطبيعة الأرض الطينية، وإنما استطاعت سرية الصاعقة أن توقف أي إمداد لهذه النقطة لإسرائيل".