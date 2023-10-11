الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حب الدين لـ"الشاهد": أول طائرة أوقفناها لإسرائيل كانت يوم 3 أغسطس 1970

اللواء أيمن حب الدين
اللواء أيمن حب الدين ببرنامج الشاهد مع الإعلامي محمد الباز

وثّق اللواء أيمن حب الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد الكتيبة 418 دفاع جوي، شهادته بشأن حرب أكتوبر.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الأربعاء، :"عرفنا بإيقاع 34 طائرة للعدو الاسرائيلي نفسها.. أول طائرة أوقفناها كانت يوم 3 أغسطس 1970 الساعة 1:45 ظهرًا، وفي يوم 4 و5 و6 أغسطس، أن هناك مواقع منتشرة علي الجبهة ويتم الاتصال بينهم عبر أسلاك ميداني، وهذا السلك يتم قطعه في حالات، فكان يتم الطلب ألا يتم وقف إطلاق النار ليلًا حتى يتمكنوا من إرسال البلاغ العسكري لكل النقاط علي الجبهة".

وأضاف:" فطالبنا أن يكونوا وقف إطلاق النار الساعة 6 صباحًا، وفي هذه الـ6 ساعات تم نقل 12 كتيبة صواريخ من علي مسافة 40 كيلو غرب القناة، إلى 10 كيلو غرب القناة، بإجمالي 862 مركبة علي طريق القاهرة السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي الإسماعيلية الزراعي علي 3 محاور، حيث تحركوا من آخر ضوء ليصلوا إلى غرب القناة، حتى يكونوا جاهزين لأي هجوم من العدو، وهذا إعجاز نتيجة التدريب والالتزام وتحمل المسئولية، وهذا الأساس لنجاح العلمية أن نكون على مسافة 10 كيلو، وقالت إسرائيل وقتها إن مصر خرقت وقف إطلاق النار، بعد هذه العملية، واستمرت القوات البرية في التدريب على العبور في النيل وفي الترع وفي ممرات المياه العذبة".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أيمن حب الدين محمد الباز اكسترا نيوز

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