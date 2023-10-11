خالد أبوبكر: الرئيس السيسى قال الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية

قال الإعلامي خالد أبوبكر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرًا إلى أن الإعلاميين لديهم مبادئ وأفكار، وفي النهاية الكل يريد مصلحة الوطن.

وأضاف أبوبكر خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON": "كل من لديه مبادئ وقيم متمسك بها ولا أحد يملي على الإعلامي ماذا يقول" مشيرًا إلى أن منهج رأس الدولة أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأشار إلى أن كلام الرئيس السيسي هنا منهج وعلى كل أجهزة الدولة مجتمعة أن تتبع هذا المنهج، موضحًا أن الاختلاف يجب أن يكون حرًا وموضوعيًا مبنيًا على قواعد.

خالد أبوبكر: الإعلاميون يحملون أمانة كبيرة ورسالة للمصريين

وتابع: "هناك أمانة كبيرة جدًا تقع على عاتق الإعلاميين الذين يخرجون على الهواء مباشرة للحديث إلى الشارع المصري، لأن الكلمة على الهواء أمانة كبيرة جدًا"، مؤكدًا أن الإعلامي لا يقل في ضميره عن القاضي الذي يحكم بين الناس.

وتساءل أبوبكر: "هل يُعقل أن زواج مطرب وطلاقه في سنة تكون عدد الأخبار الصحفية له مثل التي تخص الدكتور مجدي يعقوب في 10 سنوات".