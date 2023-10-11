الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد أبوبكر: الإعلام المصرى هو من علّم الإعلام فى الوطن العربى كله

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن الإعلام المصري هو من علّم الإعلام في الوطن العربي كله، مؤكدًا أن الإعلام المصري لديه رسالة مهمة جدًا.

وأضاف أبوبكر خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON"، أن تاريخ الإعلام المصري يعود تاريخه إلى مئات السنين وله دور وطني كبير جدًا.

خالد أبوبكر: الإعلام المصري له دور كبير ومؤثر في جميع الأحداث التي مرت على مصر

كما أكد أن الإعلام المصري في كل الأحداث السياسية التي مرت على مصر خلال السنوات الماضية كان له دور كبير ومؤثر في الشارع المصري، لكن في الفترة الأخيرة لم يكن الأمر على ما يرام في الإعلام المصري.

وتابع: "قبل 30 يونيو كان هناك الإعلام الممول من تنظيم الإخوان الدولي"، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لم يمت إلى الآن لكنه ما زال يمول أبواقًا إعلامية موجودة خارج مصر.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية هذه الأبواق تحدثت عن مصر بمعلومات خاطئة، وادعوا علينا كذبًا، وكانت هناك بعض الدول تتبنى هذه الأصوات وتوفر لها ملاذًا آمنًا.

خالد أبو بكر الإعلام المصري الاعلام تنظيم الإخوان الدولي جماعة الإخوان الإرهابية برنامج كل يوم كل يوم كل يوم مع خالد أبو بكر

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