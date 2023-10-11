الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصرى يستغيث لإنقاذ زوجته الفلسطينية وابنته: سافرت تزور أهلها ومش عارفين يرجعوا

مصري يستغيث لإنقاذ
مصري يستغيث لإنقاذ زوجته الفلسطينية وابنته

كشف هاني الشافعي، الزوج المصري المستغيث من فراق زوجته  الفلسطينية وابنه. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، "مصر جديدة"، مع إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن زوجته انتصار سافرت لفلسطين منذ شهر ونصف حتى تجهز مع أهلها لفرح أخيها، وكان من المقرر أن أذهب اليوم حتى أحضر العرس".

وأضاف أن زوجته أرسلت له رسالة منذ قليل تقول فيها "الموت قريب وهي منتظره دورها في الموت"، موضحة أن لديه طفلة تبلغ 6 أشهر وهي منذ أمس على معبر رفح البري، منتظرة العبور، وهي لم تعبر حتى الآن".

وأشار إلى أنها شاهدت القصف الإسرائيلي على معبر رفح أمس، وتمت إعادتها للصالة الفلسطينية، ولم تتمكن من الذهاب للمعبر المصري".

الفلسطينية Etc الزوج المصري المستغيث مصر جديدة

مواد متعلقة

عن أحداث غزة.. إنجى أنور: عار أننا ننسب مفهوم حقوق الإنسان للغرب

حلمى النمنم يكشف شرط جولدا مائير للسلام مع السادات

النمنم: حرب أكتوبر أول انتصار قوى للجيش المصرى منذ عهد محمد على

أبوالغيط: أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورًا وقد تخرج الأمور عن السيطرة

أمين الجامعة العربية: حذرنا من انفجار الأوضاع فى الأراضى المحتلة

أبوالغيط: سكان غزة يتعرضون لمجزرة يجب وقفها فورًا

أبوالغيط: التصعيد فى غزة غير مسبوق ويدفع بالمنطقة كلها لوضع غير معلوم

الشيخ خالد الجندى: دليل اختيار الله لك هو إقبالك على طاعته

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى