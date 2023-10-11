مصرى يستغيث لإنقاذ زوجته الفلسطينية وابنته: سافرت تزور أهلها ومش عارفين يرجعوا

كشف هاني الشافعي، الزوج المصري المستغيث من فراق زوجته الفلسطينية وابنه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، "مصر جديدة"، مع إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن زوجته انتصار سافرت لفلسطين منذ شهر ونصف حتى تجهز مع أهلها لفرح أخيها، وكان من المقرر أن أذهب اليوم حتى أحضر العرس".

وأضاف أن زوجته أرسلت له رسالة منذ قليل تقول فيها "الموت قريب وهي منتظره دورها في الموت"، موضحة أن لديه طفلة تبلغ 6 أشهر وهي منذ أمس على معبر رفح البري، منتظرة العبور، وهي لم تعبر حتى الآن".

وأشار إلى أنها شاهدت القصف الإسرائيلي على معبر رفح أمس، وتمت إعادتها للصالة الفلسطينية، ولم تتمكن من الذهاب للمعبر المصري".