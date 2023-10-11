أبوالغيط: سكان غزة يتعرضون لمجزرة يجب وقفها فورًا

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة غير مسبوق، وهناك احتمالات جادة لاتساع نطاق الأحداث وانفلات الأوضاع.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، أن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهزها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم.

وأكد رفض كل الممارسات العنيفة للاحتلال ضد سكان غزة، مشيرًا إلى تضامن الجامعة مع كل الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحًا أن سكان غزة يتعرضون لمجزرة يجب وقفها فورًا.