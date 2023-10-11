نسمة محجوب تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. غدًا

أعلنت أسرة المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، موعد ومكان عزاء المخرج علاء محجوب الذي غيبه الموت ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

موعد ومكان عزاء المخرج علاء محجوب والد نسمة محجوب

وكتبت نسمة من خلال منشور رسمي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. سيقام العزاء غدًا الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد داخل قاعة الرزاق".

وبمجرد كتابة المنشور سرعان ما انهالت التعليقات من متابعة نسمة ومحبيها داعيين لوالدها بالرحمة والمغفرة ولها ولأسرتها بالصبر والسلوان.

توفي المخرج علاء محجوب، صباح اليوم الأربعاء، وتم تشييع الجنازة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة.

وكانت نقابة المهن السينمائية نعت المخرج علاء محجوب، في بيان رسمي لها، وجاء البيان كالتالي: “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”، وداعًا الخلوق المخرج علاء محجوب تغمدك العلي القدير بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته رحلة معاناة مع الأمل والحلم والألم.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله أعلى المخرج عـلاء محجـوب خالص التعازي للأسرة الفنية وأسرته".

المخرج علاء محجوب

المخرج الراحل علاء محجوب هو مخرج روائي مصري مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريوس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريوس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا عام 1984.

وأخرج 3 أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانًا تليفزيونيًا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تلفزيونية وحفلات عامة.