الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار بالمنوفية

اجتماع تنفيذي محافظة
اجتماع تنفيذي محافظة المنوفية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (2) لدور الانعقاد الثاني والثلاثون لسنة 2023، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن جاهزية وفعالية المعدات الهندسية والأجهزة المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية ورئيس شركة المياه والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع اللجنة المشكلة بالمحافظة لسرعة الانتهاء من حصر المعدات الهندسية والفنية ومحطات المياه والمعالجة والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه والتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات. 

وكذا التنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، مؤكدًا علي اهتمامه بهذا الملف ووضعه علي رأس أولوياته منذ قدومه للمحافظة وذلك من خلال تكليف نائبًا مختصًا لرئيس المدينة لشئون الحملة الميكانيكية لرفع كفاءتها.

رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال الشتاء 

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق، حيث شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادت القصوى بكل القطاعات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار والتأكد من جاهزية وصلاحية الأجهزة والمعدات الفنية للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه فضلا عن الاستمرار في تطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها. 

وكذا التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة على شبكات الإنارة وإزالة الوصلات العشوائية الغير مؤمنة وإصلاح كافة العطلات بها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية، شدد المحافظ على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وعرض تقرير دورى بالموقف مع تشديد الرقابة  على الأسواق للسيطرة على الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع الصحة ومباحث التموين، هذا وقد تم استعراض جهود مديرية التموين فى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للحد من الغلاء ودعم منافذ توزيع السلع لتوافرها بكميات كافية أمام المواطنين.

متابعة العملية التعليمية بالمحافظة 

وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على انتظام العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة حرصًا على مستقبل الطلاب، وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية باستمرار المرور الدوري على مدار الساعة لمتابعة سير المنظومة والتأكد من تسليم الكتب الدراسية، مشيرًا إلى استمرار أداء اللجان المشكلة في المرور علي الإدارات التعليمية وكافة المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من تفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل المدارس والالتزام بأحكام قانون التعليم.

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