الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق مخزن بمحيط سينما ريڤولي بوسط البلد

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مخزن لقطع غيار السيارات بمحيط سينما ريفولى بوسط البلد.

وكشفت التحريات، أن الحريق شب في مخزن لقطع غيار السيارات بمساحة 40 مترا بسبب ماس كهربائي وتم إخماده دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأوضحت التحريات، أنه تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي وسلم هيدروليك فور نشوب الحريق وتم إخماده.


و كان نشب منذ قليل حريق بمخزن بمحيط سينما ريفولى بوسط البلد وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحريق.


كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة،  يفيد بنشوب حريق  بمحيط سينما ريفولى بمنطقة وسط البلد وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وجارى  السيطرة عليه.

حريق حريق سينيم سينيما ريڤولي وسط البلد رجال الحماية المدنية

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