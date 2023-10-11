نقل المرضى إلى المدارس.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": بدء إخلاء عدد من المستشفيات بقطاع غزة

أكد منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك مناشدات من الأهالي في قطاع غزة بإنقاذ عشرات العائلات من تحت الأنقاض داخل القطاع.

وكشفت أن مستشفى الشفاء في غزة، لا تزال تواصل استقبال المصابين جراء القصف، منوهة عن بدء إخلاء عدد من المستشفيات داخل القطاع غزة ونقل المرضى إلى مدارس أنروا.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، يمنع الصليب الأحمر من تقديم المساعدات.



وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دوليًا بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها.

وقالت الخارجية، إن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 950 مواطنا وأكثر من 5 آلاف جريح، وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سُوّيت بالأرض وهُدمت إما جزئيا أو كليا.

وأضافت أن جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية.



