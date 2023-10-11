"حزب الله" يعلن مسئوليته عن استهداف موقع إسرائيلى بصواريخ موجهة

أعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، حسبما أفادات فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسلل مقاتلين من الجنوب اللبناني، فضلًا عن إطلاق صاروخين من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء.

من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، العماد ميشال عون، أنه لن يقوم سلام ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يُقهر ويُظلم وتُسلب أرضه وتُستباح حقوقه.

وتابع "عون" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": المقاربة الإسرائيلية القائمة دومًا على مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير وضرب القرارات والمواثيق الدولية، لن توصل إلا إلى مزيد من الحروب.

وأضاف: "التاريخ البعيد منه والقريب، يشهد أن الإنسان الذي يقاتل باللحم الحي دفاعًا عن وجوده، يمكنه أن ينتصر على آلة التدمير مهما بلغ جبروتها".