تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي>> إطلاق فعاليات "قمة صوت مصر 2023" وسط حضور كبير من المتحدثين المحليين والدوليين

أقيمت أمس الإثنين، فعاليات مؤتمر قمة صوت مصر Narrative PR Summit 2023، الذي أقيم هذا العام تحت عنوان Egypt Forever Forward، وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، الذين اجتمعوا تحت سقف واحد لمدة يوم كامل بمنطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

فعاليات "قمة صوت مصر 2023"

وافتتحت فعاليات المؤتمر السنوي، بإلقاء كلمة لكل من لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق ومؤسس قمة صوت مصر، والسيد عمرو القاضي المدير التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وإبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، فيما ألقى السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، كلمة بالإنابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعبرت "كامل" خلال كلمتها عن سعادتها بعودة انطلاق "القمة" بعد توقف دام 3 سنوات، مثمنة هدف "القمة" الكامن في التركيز على التنمية السياحية في مصر ودور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وأهمية ذلك في الدفع بالاقتصاد المصري، والتأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما أثنت على جهود وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات المختلفة في مجال السياحة والعمل على نجاح هذه "القمة".

هذا وقد انطلقت "القمة" هذا العام إلى آفاق دولية ومحلية واسعة، واكتسبت بعدًا عالميًا جديدًا عن طريق استضافة متحدثين ورجال أعمال مرموقين من مصر وجميع أنحاء العالم، من بينهم رجل الأعمال المصري محمد منصور، رئيس مجموعة منصور، ورئيس شركة مان كابيتال للاستثمارات، والذي ألقى كلمة بعنوان "حقك تحلم"، أكد فيها أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد نموًا وفرصًا بارزة، على صعيد كل من مواردها الطبيعية والبشرية، وأشار إلى أن أهم القطاعات التي تحمل فرصًا للتوسع هو قطاع السياحة، فيما أكد أيضًا أن قطاع الطاقة المتجددة وخاصةً الطاقة الشمسية يُعَد فرصة سانحة للاستثمار في مصر.

فعاليات "قمة صوت مصر 2023"

وقد ألقي السير بن إليوت، رجل الأعمال الدولي وخبير السياحة والاستثمار ومؤسس شركة Quintessentially، كلمة له بعنوان "مصر – وجهة للاستثمار والترفيه من منظور عالمي" أشار فيها إلى أن مصر تمتلك فرص سياحية استثنائية مثل سياحة المغامرات، والسياحة البيئية، والسياحة ذات العائد الاقتصادي المجزي، مما يجعلها ليست جاذبة للسياح فحسب، ولكن أيضًا للاستثمارات الأجنبية، فيما تحدث وستيفن شيبرسون – سميث، رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR، ومدير الاتصالات المؤسسية في إفريقيا بشركة Vodafone UK، خلال كلمته عن دور العلاقات العامة في تحسين الصورة الذهنية الوطنية، مؤكدًا أنه الرغم من النمو والتوسع الذي تشهده مصر، فإنه من الضروري إنشاء رابطة وطنية للعاملين بالعلاقات العامة، إذ تساهم هذه الخطوة الهامة في تنمية هذا القطاع ليصبح أكثر حيوية واحترافية، وبذلك يصبح عاملًا مساعدًا لتعزيز مكانة الدولة ومواجهة التحديات المستقبلية بفعالية.

وتضمنت الفعاليات أيضًا، عدد من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الفن والثقافة وريادة الأعمال والسياحة، ومنها الموضوعات المتعلقة بدور الفن والتراث الثقافي في الترويج للسياحة المصرية في الخارج، وشارك فيها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة الآثار السابق، وعزة فهمي، مصممة الحٌلي والمجوهرات الشهيرة عالميًا، فيما تضمنت الفعاليات كلمة للمخرج العالمي محمد دياب تحدث فيها عن سياحة الأفلام، واستخدام الفن للترويج عن السياحة المصرية، وأيضًا جلسة حوارية للمخرج عمر هلال، تحدث فيها عن فيلم " "فوي فوي فوي" المرشح لجوائز الأوسكار، فيما استعرض المغامر عمر سمرة خلال جلسة حوارية أخرى عن سبل تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية الأخرى التي ناقشت مستقبل ريادة الأعمال في مصر.

جدير بالذكر أن قمة صوت مصر أُطلِقَت منذ عام 2016، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربهم الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها