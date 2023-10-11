الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لأبطال فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز

احمد عز
احمد عز

يواصل أبطال الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت” للنجم أحمد عز تصوير مشاهده بحي جاردن سيتي وينضم لأسرة التصوير اليوم النجم آسر ياسين الذي يبدأ تصوير أولى مشاهده وهي مشاهد الأكشن والمطاردات. 

 

وفرض المخرج أحمد علاء الديب سياجا من السرية على مكان التصوير لعدم تسريب أي صورة لأبطال العمل الذي يعد الأضخم إنتاجيا والمقرر عرضه خلال موسم صيف 2024 السينمائي. 

 

القائمة الكاملة لأبطال فيلم فرقة الموت 

وضمت القائمة الكاملة للفيلم عددا من النجوم ومنهم أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ويشاركهم فى البطولة محمود حميدة وأمينة خليل وبيومي فؤاد وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي وعلي صبحي وجيهان الشماشرجي. 

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء ومن المقرر عرضه فى صيف 2024. 

ورصدت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة ليخرج العمل على أعلى مستوى، ومن المقرر الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك. 

"فرقة الموت” 

 فيلم فرق الموت من بطولة النجم أحمد عز، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، بمشاركة خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتدور الأحداث خلال فترة الأربعينيات في الصعيد، والفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.

قصة فيلم فرقة الموت

تعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين  ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

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