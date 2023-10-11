الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل الكشف عن بؤرة إجرامية فى جزيرة العوامية بالأقصر

حملة أمنية
حملة أمنية

كشفت الأجهزة المختصة تفاصيل وملابسات تعليق تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع"فيس بوك" تضمن الزعم بإتخاذ بعض الخارجين عن القانون لمنطقة جزيرة العوامية بالأقصر وكرًا لتعاطى المواد المُخدرة.

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ضبط 3 تجار مخدرات بالجيزة والشرقية بحشيش قيمته 2 مليون جنيه

بالفحص تبين أنه يتم تكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة محل الشكوى من خلال تعيين التمركزات الأمنية ومرور أقوال أمنية على مدار اليوم.

 

كما قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات بدائرة قسم شرطة الأقصر وخاصةً المنطقة (محل الشكوى) أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (84) قضية لعدد (92) متهم بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 38،040 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 2،250 كيلو جرام، كمية من مخدرى "الشابو – هيروين" - و 20480 قرص مخدر ).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الاجهزة المختصة فيس بوك جزيرة العوامية المواد الم خدرة لتمركزات الأمنية الأجهزة الأمنية

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