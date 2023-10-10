الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: هدف الإخوان فى 2008 كان مخيمات للفلسطينيين فى سيناء و"خيمة تجر خيمة"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية مستهدفة بعد تحرير سيناء  من الإرهاب. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن هناك دعما دوليا يمنح إسرائيل قتل الأبرياء المدنيين. 

وأوضح، أن الرئيس السيسي أكد أن التصعيد الحالي في غزة يطال أمن واستقرار المنطقة.

وقف المواجهات العسكرية حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تكلف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، كما أكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هدف الإخوان في 2008 كان مخيمات للفلسطينيين في سيناء و«خيمة تجر خيمة».

أحمد موسى الرئيس السيسي تحرير سيناء الإرهاب في سيناء الشعب الفلسطيني

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