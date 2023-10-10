الخميس.. وزير الخارجية الأمريكى يصل إسرائيل لمتابعة تطورات الأوضاع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى إسرائيل خلال أيام، للتواصل مع شركائنا الإسرائيليين بشكل مباشر بشأن الوضع على الأرض.

وقال "ميلر" إنه من المتوقع أن يغادر بلينكن يوم الأربعاء وسيصل إلى إسرائيل يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "يتطلع الوزير إلى الاجتماع مع كبار القادة في الحكومة الإسرائيلية ومواصلة المناقشات التي أجراها هو والرئيس معهم منذ الهجمات الأولية يوم السبت".

20 أمريكيًا مفقودين

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن إدارة بايدن تعتقد أن هناك 20 أمريكيًا أو أكثر مفقودين من إسرائيل حتى يوم الثلاثاء، لكن هذا العدد لا يعكس بالضرورة عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في هذا الوقت.

وقال سوليفان خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء: "لا نعرف عن حالتهم، ولا يمكننا تأكيد عدد محدد للمواطنين الأمريكيين".