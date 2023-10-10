الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: أولويتنا عدم إبقاء أى أمريكى رهينة فى أى مكان بالعالم

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دعم أمريكا لإسرائيل لا يتعلق بالحزب الجمهوري أو الديمقراطي، بل يتعلق بأمن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه تشاور مع الإسرائيليين حتى يستعيدوا الرهائن والمحتجزين، وأنه كرئيس أولويته عدم إبقاء أي أمريكي رهينة في أي مكان في العالم. 

 

وأضاف بايدن، خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات من أجل الردع، بجانب أسطول عسكري في شرق المتوسط وسيبقيها هناك.

 

وذكر أن هناك أكثر من 1000 إسرائيلي قُتلوا بالإضافة إلى 14 أمريكيًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العائلات الإسرائيلية تنتظر الأخبار بشأن القتلى أو الأسرى الإسرائيليين.

 

وأكد أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل بوضوح، وستحرص بلاده على أن تحصل إسرائيل على ما تريده للدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها المقاومة الفلسطينية.
 

وادعى الرئيس الأمريكي، أن حماس ليس لها الحق أن تقوم بما فعلته، وكأي دولة في العالم من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، حسب قوله. 

 

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى اتصالًا برئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، مقدمًا دعمه وتضامنه الكامل لإسرائيل، مؤكدًا أن كلا الجانبين يطبق قانون الحرب، والولايات المتحدة تسند ظهر إسرائيل، وسنحرص على أن الديمقراطية الإسرائيلية قادرة على الدفاع عن نفسها، حسب قوله. 

 

وأكد جو بايدن، أنه تم توفير الأسلحة الاعتراضية والذخائر للقبة الحديدية حتى لا ينقص الاحتلال الإسرائيلي أي شيء تحتاجه للدفاع، مشيرًا إلى أن إدارته تتشاور مع الكونجرس الأمريكي مطالبًا إياه بأن يأخذ تدبيرًا فوريًا كي تكون هناك مساعدة لحليفتهم.

المقاومة الفلسطينية حماس الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة

مواد متعلقة

وزير شئون الأسرى السابق: المقاومة الفلسطينية أعطت نتنياهو درسًا قاسيًا

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة فى اتجاه تحقيق السلام العادل بالمنطقة

رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بممرات آمنة لإدخال المساعدات إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": انقطاع الاتصالات فى غزة بشكل شبه كامل

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: مصر لن تتخلى عنا.. والقاهرة تمارس كل جهدها لوقف هذا العدوان

خبير عسكرى: الاجتياح البرى الإسرائيلى لفلسطين سيحدث قريبًا.. ولبنان ليست على الحياد

إعلام لبنانى: إسرائيل تهاجم قرية فى مدينة الظاهرية قرب الحدود

مراسل القاهرة الإخبارية: حالة من الاستنفار الأمنى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجانبين

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء