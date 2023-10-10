بايدن: أولويتنا عدم إبقاء أى أمريكى رهينة فى أى مكان بالعالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دعم أمريكا لإسرائيل لا يتعلق بالحزب الجمهوري أو الديمقراطي، بل يتعلق بأمن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه تشاور مع الإسرائيليين حتى يستعيدوا الرهائن والمحتجزين، وأنه كرئيس أولويته عدم إبقاء أي أمريكي رهينة في أي مكان في العالم.

وأضاف بايدن، خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات من أجل الردع، بجانب أسطول عسكري في شرق المتوسط وسيبقيها هناك.

وذكر أن هناك أكثر من 1000 إسرائيلي قُتلوا بالإضافة إلى 14 أمريكيًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العائلات الإسرائيلية تنتظر الأخبار بشأن القتلى أو الأسرى الإسرائيليين.

وأكد أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل بوضوح، وستحرص بلاده على أن تحصل إسرائيل على ما تريده للدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها المقاومة الفلسطينية.



وادعى الرئيس الأمريكي، أن حماس ليس لها الحق أن تقوم بما فعلته، وكأي دولة في العالم من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، حسب قوله.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى اتصالًا برئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، مقدمًا دعمه وتضامنه الكامل لإسرائيل، مؤكدًا أن كلا الجانبين يطبق قانون الحرب، والولايات المتحدة تسند ظهر إسرائيل، وسنحرص على أن الديمقراطية الإسرائيلية قادرة على الدفاع عن نفسها، حسب قوله.

وأكد جو بايدن، أنه تم توفير الأسلحة الاعتراضية والذخائر للقبة الحديدية حتى لا ينقص الاحتلال الإسرائيلي أي شيء تحتاجه للدفاع، مشيرًا إلى أن إدارته تتشاور مع الكونجرس الأمريكي مطالبًا إياه بأن يأخذ تدبيرًا فوريًا كي تكون هناك مساعدة لحليفتهم.