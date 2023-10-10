الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملات مرشحى الرئاسة تحشد الدعم المالى والمعنوى وتستكمل إعداد البرامج الانتخابية

الحملات الانتخابية
الحملات الانتخابية للمرشحين

تكثف الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية من فعالياتها لوضع خطط حشد الدعم لمرشحيها، خلال الفترة المقبلة.

واجتمع ممثلو حزب «العدل»، من أعضاء المكتب التنفيذى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران، بالمقر الرئيسى للحزب بوسط القاهرة، واستمر الاجتماع لقرابة خمس ساعات، برئاسة النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الحزب، وبحضور عدد من أعضاء المكتب وقادة الحزب.

وتناول الاجتماع كيفية دعم المرشح الرئاسى فريد زهران فى الفترة المقبلة، كما قدم الحضور تقريرًا عن إسهاماتهم فى الحملة الانتخابية خلال الأيام الماضية، مع مناقشة بعض المقترحات، وتدوين ما تم الاتفاق عليه ليصبح جزءًا من الخطة التنفيذية للحملة.

وقال النائب أحمد القناوى، نائب رئيس حزب «العدل»، إن الفترة المقبلة تتطلب كثيرًا من العمل للتعريف بـ«زهران» لدى قطاعات واسعة من الشعب المصرى، مع ضرورة إبراز أهم النقاط التى يتضمنها برنامجه الانتخابى.

فيما أكد محمد مطاوع، مقرر اللجنة المالية المركزية للحملة، أن حزب «العدل» لن يدخر جهدًا فى دعم المرشح ماليًا ولوجستيًا، تنفيذًا لقرارات الهيئة العليا للحزب. 

وفى الإطار نفسه، أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد» المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن حملته الانتخابية دخلت مرحلة جديدة بعد التقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات.

وأوضح أنه سيدعو الهيئة العليا لـ«الوفد» للحديث عن تفاصيل الحملة، مع تكليف أمين الصندوق بالتواصل مع الراغبين بالتبرع لها، وكذلك تكليف السكرتير العام للحزب بالتواصل مع المشاركين فى الحملة الانتخابية. 

وقال: «بالنسبة لبرنامجى الانتخابى سأقوم بشرحه بالتفصيل بعد انتهاء موعد الطعون على الترشح، لأسباب سياسية وقانونية، وسنعمل على برنامج انتخابى واضح، بعيدًا عن الشعارات التى لا تأتى بحلول».

وأضاف: «أتعهد بتقديم برنامج للشعب المصرى يطرح رؤية جادة لحل مشاكل مصر، ويعلى من الاهتمام بقضايا التعليم والاقتصاد».

فيما يستعد المرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، لتقديم أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بنهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعدما أنهى إجراءات الكشف الطبى بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وحصل على تزكية ٤٦ عضوًا من أعضاء مجلس النواب.

ويكثف حزب «الشعب الجمهورى» جهوده لزيادة التوكيلات الشعبية المؤيدة لـ«عمر» فى مختلف المحافظات، مع توجيه الشكر لكل من يحرص على تحرير التوكيلات بالشهر العقارى.

وقال: «ما زال المواطنون المصريون يضربون أروع الأمثلة فى التمسك بإرادتهم الحرة.. كل التحية والتقدير لكل المواطنين الذين استقطعوا من وقتهم وتوجهوا اليوم لمختلف مكاتب الشهر العقارى بجميع محافظات الجمهورية لتوثيق تأييدهم لمن يختارونه مرشحًا لهم».

وبدأ «عمر»، خلال الأيام الماضية، فى استعرض ملامح برنامجه الانتخابى، ومن بينها مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، وضبط السياسات النقدية، وزيادة الرقعة المحصولية والتوسع فى الإنتاج الزراعى، مؤكدًا أن لديه حلولًا للخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية، وسيتم الإعلان عنها ضمن برنامجه الانتخابى.

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