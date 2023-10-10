حزب ”المصريين“: استقواء بعض قيادات الحركة المدنية بالخارج "خيانة سياسية"

رفض المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أي محاولات للمساس بالسيادة المصرية واستجداء قوى خارجية لفرض وصايتها على مصر من قِبل بعض أعضاء الحركة المدنية وعلى رأسهم أكمل قرطام وحمدين صباحي.

وأكد "أبوالعطا" أن بيان الحركة المدنية الأخير، المتضامن مع أفراد حملة أحد المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المتهمين بحيازة توكيلات مزورة، يُثير العديد من التساؤلات حول الهدف من حماية أشخاص خارجين عن القانون والمطالبة بإطلاق سراحهم في مخالفة صارخة لقوانين الدولة المصرية.

وقال رئيس الحزب في تصريحات له، إن بيان الحركة المدنية مرفوض تمامًا لا سيما أنه يحمل تهديدًا ووعيدًا ويُعد بمثابة خيانة لمصر وشعبها، خاصة في ظل محاولات البعض الاستقواء بالخارج، وتشويه صورة مصر أمام العالم في أكبر استحقاق دستوري على الأراضي المصرية، على الرغم من وجود مؤسسة قضائية عريقة تشرف على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن محاولة الاستقواء بالخارج على الشأن الداخلي المصري هي بمثابة خيانة سياسية منظمة ومرتبة من قبل أبناء مصر الذين يساعدون الأجندات الخارجية على تنفيذ مخططها الخبيث وعرقلة مسيرة الديمقراطية في هذا الوطن، لا سيما بعد ما شهدته الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات أصابت المتربصين وأعداء الوطن بالجنون الفكري.