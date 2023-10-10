الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب ”المصريين“: استقواء بعض قيادات الحركة المدنية بالخارج "خيانة سياسية"

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

رفض المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أي محاولات للمساس بالسيادة المصرية واستجداء قوى خارجية لفرض وصايتها على مصر من قِبل بعض أعضاء الحركة المدنية وعلى رأسهم أكمل قرطام وحمدين صباحي.

وأكد "أبوالعطا" أن بيان الحركة المدنية الأخير، المتضامن مع أفراد حملة أحد المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المتهمين بحيازة توكيلات مزورة، يُثير العديد من التساؤلات حول الهدف من حماية أشخاص خارجين عن القانون والمطالبة بإطلاق سراحهم في مخالفة صارخة لقوانين الدولة المصرية.

وقال رئيس الحزب في تصريحات له، إن بيان الحركة المدنية مرفوض تمامًا لا سيما أنه يحمل تهديدًا ووعيدًا ويُعد بمثابة خيانة لمصر وشعبها، خاصة في ظل محاولات البعض الاستقواء بالخارج، وتشويه صورة مصر أمام العالم في أكبر استحقاق دستوري على الأراضي المصرية، على الرغم من وجود مؤسسة قضائية عريقة تشرف على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن محاولة الاستقواء بالخارج على الشأن الداخلي المصري هي بمثابة خيانة سياسية منظمة ومرتبة من قبل أبناء مصر الذين يساعدون الأجندات الخارجية على تنفيذ مخططها الخبيث وعرقلة مسيرة الديمقراطية في هذا الوطن، لا سيما بعد ما شهدته الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات أصابت المتربصين وأعداء الوطن بالجنون الفكري.

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حزب "المصريين": سنقف ضد المتربصين بالدولة لتشويه المشهد الديمقراطى للانتخابات الرئاسية

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رئيس حزب «المصريين»: بيان البرلمان الأوروبى اعتمد على مصادر إخوانية مُضللة

المستشار حسين أبو العطا حزب ”المصريين“ السيادة المصرية الحركة المدنية أحمد الطنطاوي

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