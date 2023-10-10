رسميًا.. فيليبو إنزاجي مديرًا فنيًا لنادي ساليرنيتانا الإيطالي

أعلن نادي ساليرنيتانا المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين فيليبو إنزاجي في منصب المدير الفني.

وأكد ساليرنيتانا إقالة مدربه باولو سوسا والاستعانة بإنزاجي، الشقيق الأكبر لسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان.

وخسر ساليرنيتانا أمام مضيفه مونزا 0- 3 ليتلقى هزيمته الثالثة على التوالي دون أن يسجل أي هدف.

وحصد ساليرنيتانا ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات خلال ثمان مباريات محتلا المركز قبل الأخير.

وستكون أول مباراة لإنزاجي، المتوج مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم، أمام كالياري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ولم يشغل إنزاجي صاحب الـ 50 عامًا أي منصب منذ رحيله عن تدريب ريجينا قبل بداية الموسم الحالي، وذلك عقب إقصاء الفريق من دوري الدرجة الثانية بسبب مشاكل مالية، علما بأنه قاد الفريق لبلوغ الدور الفاصل في الموسم الماضي.

وبدأ إنزاجي مسيرته التدريبية مع ميلان عام 2014 بعدما أنهى مشواره كلاعب في النادي. وقاد فينيسيا للصعود للدرجة الثانية وبنفينتو لدوري الأضواء وتولى تدريب ريجينا في الدرجة الثانية الموسم الماضي.