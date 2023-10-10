اللواء درويش حسن لـ«الشاهد»: حاصرنا النقاط الحصينة لإضعاف معنويات العدو.. وتصدينا لعبوره من الدفرسوار بـ«حزام نار»

- القيادات انتبهت لـ«مرض الدفاع» فكانت تحرك الوحدات من أماكنها لخدمة الحرب

- لولا نصر أكتوبر ما قامت لنا قائمة حتى الآن

- إقبال الشباب على الكليات العسكرية زاد بعد النكسة.. وكنت على الجبهة بعد 48 ساعة من تخرجى

- تدربنا على العبور فى برقاش والإعداد للحرب يُدرَّس فى كلية القادة والأركان للجيش الأمريكى

- بعض الجنود لم يلتزموا بالتوقيتات واندفعوا للعبور فرحًا بعودة الطائرات يوم 6 أكتوبر

شارك البطل اللواء درويش حسن دوريش، قائد لواء مشاة سابق وزميل أكاديمية ناصر العسكرية، فى حربى الاستنزاف والسادس من أكتوبر، بعد أن تخرج فى الكلية الحربية ضمن الدفعة ٥٥ فى شهر يوليو من عام ١٩٦٩، ليكون شاهدًا على أعظم الأيام فى تاريخ مصر الحديث.

وخلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، كشف «درويش» عن بداية انضمامه إلى وحدته فى الجيش الثانى الميدانى، فور تخرجه برتبة ملازم، حيث كان قائدًا لفصيلة مشاة فى اللواء ١٦، المتمركز على الخط الدفاعى الأول على قناة السويس، موضحًا دوره أثناء العبور العظيم، حين كان برتبة نقيب، واستطاع مع رجاله وقتها محاصرة العدو وقطع أى إمدادات أو دعم عن نقطته الحصينة ما سهل الاستيلاء عليها.

■ بداية.. كيف كان الإقبال على الكليات العسكرية بعد نكسة ١٩٦٧؟

- كان هناك إقبال كبير، ولم يكن يقتصر على الدفعات الأساسية للكليات العسكرية، وإنما كانت هناك دفعات استثنائية، ودفعات زوجية، وانفردت الكليات الحربية والجوية بقبول عدد كبير من الشباب من خريجى المؤهلات العليا، ممن أقبلوا عليها حبًا فى الوطن ورغبة فى تغيير الواقع الذى نسب إلينا، وهو النكسة، وكان ذلك بموافقة ومباركة أولياء الأمور، وزاد الإقبال على الكليات العسكرية، خاصة الكلية الحربية.

■ كيف كانت رحلتك من حرب الاستنزاف لحرب أكتوبر؟

- الفترة من بعد ٥ يونيو ٦٧ وحتى أكتوبر ٧٣ كانت مرحلة الإعداد والتحضير للمعركة، للفرد والمعدة والسلاح من أجل المعركة المقبلة، وهذه الفترة كانت من أصعب ما يكون، ومثلت إنجازًا لا يتخيله بشر، فالحرب بالنسبة لنا كانت أسهل وأيسر وأبسط مجهودًا مما عاناه الجيش المصرى.

وتم توزيعنا بعد التخرج على مجموعات من الضباط والأفراد والمجندين على الجيش الثانى، ثم إلى اللواء ١٦ مشاة، الذى كان مشتبكًا فى فترة التحاقى، فقضيت أول ليلة على الجبهة، منتظرًا أن ينتهى الاشتباك لأستطيع أن أدخل وحدتى.

وفى ثانى يوم صباحًا انضممت للكتيبة، وتم تعيينى قائدًا لفصيلة، بعد أيام من تخرجى، وبالضبط بعد ٤٨ ساعة من تخرجى كنت على الضفة الغربية لقناة السويس، وكانت معنويات الجنود منخفضة وفيها مرارة الهزيمة، لأن معظم الجنود كانوا قد شاركوا فى حرب ٦٧، وكان معظمهم غير متعلمين، وكانت مرارة وذل الهزيمة تنعكس على تصرفاتهم، وهو ما ولد بعد ذلك الرغبة فى الثأر ومحو العار الذى التصق بنا بعد نكسة ٦٧.

■ كيف كان تعاملك مع الجنود بعد هزيمة ٦٧؟

- كنت أتعامل كأنى واحد منهم، وأتناول الطعام والشراب مع كل الجنود، وتعرفت على مشاكلهم الأسرية، والتحمت معهم حتى أكون مقربًا إليهم، لأننا سنحارب سويًا جنبًا إلى جنب، والالتحام بالجنود كان فارقًا فى المعارك وتحقيق العبور والنصر بعد ذلك.

■ هل كان لديك علم بساعة الصفر؟

- لم يكن أحد يعلم بساعة الصفر، ولكنى كنت أتابع كل الجرائد، وعندما كنت أنزل لأسرتى فى إجازة كان الجميع يزيد من همتى للحرب، رغبة فى النصر ومحو العار والهزيمة التى لحقت بنا، ولكن لم يكن الجميع يعلم التحديات التى نواجهها.

ولم يكن هناك تعجل للحرب، بل كنا نتدرب وننتظر ساعة الصفر استعدادًا لها، والجيش كان يمتاز بعدم وجود تيارات وميول، فكلنا لدينا هدف هو النصر وتحرير سيناء، وكان كل قائد فى موقعه يلبى احتياجات جنوده ويعمل على حل مشاكلهم وشئونهم الإدارية والمعنوية والقتالية، حتى يصلوا للكفاءة القتالية، التى لا تنقص عن ١٠٠٪، والعوامل المؤثرة على الكفاءة القتالية كانت مرفوضة تمامًا داخل القوات المسلحة فى هذه الفترة.

■ كيف كان التدريب والإعداد على اقتحام خط بارليف والتحضير للعبور؟

- هذا الموضوع من أعظم إنجازات القوات المسلحة، وله الفضل فى حمايتنا ورفع الكفاءة القتالية وتقليل الخسائر لأقل درجة ممكنة، سواء فى المصابين أو الشهداء.

ومن المعروف فى الجيوش أن أى وحدة تدافع على الأرض تمكث دون حراك وتكون عرضة لأن تصاب بمرض الدفاع، ونتيجة لذلك انتبهت القيادات لهذا الموضوع، فكان يتم ترحيلنا كل فترة من مكان لآخر، كما نعود للخلف كل ٣ أشهر، ويتم استدعاء وحدة أخرى من الخلف لتحل محل الوحدة التى تذهب للتدريب، حتى تكون هناك لياقة بدنية ومعلومات نظرية تخدم الحرب المقبلة.

وكان هناك إعداد للمعدة والسلاح والمركبة، وأيضًا للطرق والمدافع ومرابض النيران والدبابات، وكل هذا كان يطلق عليه «إعداد مسرح العمليات»، كما كانت الدولة نفسها تعد للحرب فى هذه الفترة، من خلال الوزارات والهيئات المدنية التى لها علاقة مباشرة بالقوات المسلحة، مثل وزارة النقل والطيران المدنى، والدولة بأكملها كانت تعد للمعركة المرتقبة.

■ كيف تم تدريب الجنود قبل حرب أكتوبر؟

- توجد أماكن فى الوجه البحرى، مثل منطقة «برقاش» بمدينة السادات، وفيها الرياح التوفيقى ومتسع عريض وتم بها بناء ساتر ترابى ونقاط قوية شبيهة تمامًا بخط بارليف، وكانت الوحدات تأتى من الجيوش وكل تشكيلات القوات المسلحة، ولها برنامج تدريبى وخطة زمنية، وتتدرب على العبور واقتحام الساتر الترابى وخط بارليف.

والساتر الترابى كان بارتفاع ٢٥ مترًا، وهو شبيه تمامًا بالساتر الأصلى، والجندى كان يحمل المدفع أو الرشاش ويتجاوزه، وكل ذلك كان شبيهًا بأجواء المعركة.

وتم وضع خطة تماثل جو المعركة، ويتم بها تفجير ألغام غير حقيقية، وعبوات دخان تطلق على الجندى، ليكون فى جو وظروف شبيهة بما سيحدث فى الحرب، ومشاريع التدريب هذه توضع من قبل ضباط معنيين، ويتم بها تطوير الهجوم.

وبعد انتهاء التدريب كنا نعود لمواقعنا، بعد أن تكون جميع وحدات القوات المسلحة قد تدربت على العبور، وكيفية نفخ القوارب وإعدادها بشكل مطابق لما سيحدث.

■ ما أهمية ذلك التدريب؟

- من ثمار حرب أكتوبر أن العالم نظرته أصبحت مختلفة لنا، وكان العالم كله يطلب الضباط المصريين ليدرسوا لديهم، ليعرفوا كيف حاربنا وعبرنا، ومن هؤلاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى التحق بكلية الحرب العليا.

وكنت أدرس وقتها فى كلية القادة والأركان الأمريكية، بين عامى ١٩٨٧ و١٩٨٨، وكان هناك مدرس مدنى كان يدرس لى مادة «إثارة النزاعات والأزمات فى الشرق الأوسط»، وكان صديقًا لى، وتحدث معى عن حرب أكتوبر، وسألنى عن بعض الأمور ليضيفها للمادة التى يدرسها، وقال لى: ما أعظم إنجاز فى حرب أكتوبر؟ فرددت عليه: الإعداد والتحضير للحرب.

وسألنى بعد ذلك عن كيفية الوصول للمعلومات عن ذلك، فدللته على كتاب بالعربية يحمل اسم «رحلة الساق المعلقة»، للعميد أركان حرب عادل سليمان يسرى، الذى يحكى عن قصة عبوره بساقه المعلقة، وتناول فيه كيف أعدت القوات المسلحة ودربت الجنود للحرب.

وبعد يومين، وجدت هذا الدكتور وقد قام بتصوير الكتاب، وفتح الباب وابتسم لى فسألته: من أين عثرت عليه؟، فقال لى: من مكتبة الكونجرس ففيها كل كتب العالم.

لذا فالإعداد والتدريب لحرب أكتوبر يدرس فى كلية القادة والأركان العامة للجيش الأمريكى.

■ ما شهادتك على يوم ٦ أكتوبر؟

- يوم ٦ أكتوبر، كنت برتبة نقيب ومكانى كان فى تشكيل المعركة بمركز قيادة عمليات اللواء ١٦، وصدرت الأوامر يومها بالدفع بمندوب لتسلم مظروف سرى للغاية، وبالفعل تم إرسال ضابط لقيادة الفرقة لتسلم المظروف السرى، وتسليمه لقائد الفرقة، وتم فتح المظروف الساعة ١٢، وكانت به التوقيتات للعبور لكل مستوى، والميعاد الثابت للجميع أو ساعة الصفر أو عسكريًا «ساعة الـ س»، وكانت الساعة الثانية والثلث.

والجميع وقتها علم بموعد العبور، وبدأ الاستعداد لهذا الحدث الجليل، وكانت هناك عناصر تتقدم من الخلف للأمام، مثل دوريات الاستعلام التى تخرج قبل العبور بنصف ساعة أو ثلث ساعة، وبدأ الاستعداد، والعجلة دارت والوشوش تغيرت من الكآبة، وحلت مكانها الابتسامة والرغبة فى الثأر ومحو العار.

وبعد دقائق، سمعنا صوت الطائرات تعبر فوق قناة السويس من الغرب للشرق، متجهة لأهدافها شرق القناة على ارتفاع منخفض جدًا، وكانت فرحة لا تعلوها فرحة إلا عودة هذه الطائرات، وفقدت السيطرة على بعض الجنود الذين لم يلتزموا بالتوقيتات فبمجرد عودة الطائرات نزلوا للعبور من شدة الفرحة.

وقد تدربنا قبلها على العبور عدة مرات، وأصبح الموضوع سهلًا جدًا، ولم يوجد به أى مشاكل أو عناء، فكل شخص كان يعرف دوره ومكانه، والتجهيز للحرب تم من الساعة الـ١٢ وحتى الساعة الـ٢، من إعداد قوارب مطاطية تنفخ، وقوارب خشبية ومعدات ذاتية الحركة «لنشات»، حتى يتم تدبير وسائل للعبور تكفى الجنود.

■ كيف استسلمت القوات الإسرائيلية أمام الجيش المصرى؟

- قبل يوم ٩ أكتوبر من عام ١٩٧٣، وبصفتى شاهد عيان داخل الوحدة الخاصة بى فى ذلك الوقت، وأحد مجموعة القيادة والتخطيط لـ«اللواء ١٦»، فالخطة كانت أن قواتنا ستعبر بالمواجهة فى الفاصل بين النقاط القوية؛ من أجل تجنب الاصطدام بالعدو، ونقلل قدر الإمكان من خسائرنا. والجيش المصرى عبر فى الفاصل بين النقاط القوية بنجاح، وخُصصت فصيلة من نحو ٣٠ إلى ٣٥ جنديًا بهدف حصار النقاط القوية، التى كان من مسئوليتنا الاستيلاء عليها وتدميرها، وكان فى القطاع الخاص بنا نقطتان قويتان، هما الدفرسوار الشمالية والجنوبية، والهدف هو أن تقوم هذه الفصيلة بتحييد النقاط القوية خارج المعركة، وتمنع دخول أو خروج أى أفراد منها، من أجل استكمال عملية الهجوم بنجاح، وهو ما يضعف من معنويات جيش العدو وكفاءته القتالية.

وخطة عبور الجيش المصرى فى حرب أكتوبر كانت تهدف إلى إضعاف معنويات العدو واستسلامه، وبالفعل قامت الفصيلة الخاصة فى الوحدة بحصار النقاط القوية للجيش الإسرائيلى، وتم دفع مجموعة قتال مكونة من أفراد مشاة ودبابات ومدفعية وقاذفات لهب، واستمرت هذه الفصيلة فى محاصرة النقطتين القويتين للعدو، إلى أن صدرت الأوامر لمجموعة القتال بمهاجمة النقطتين على الفور. وتلك المجموعة القتالية لم تتمكن من اقتحام نقطة العدو الشمالية، كما لاقت خسائر فادحة خلال تلك العملية، وعلى الفور قام قائد اللواء بسحبها ودفع مجموعة أخرى مكانها، والتى تمكنت من الاستيلاء على نقطة قوية دون قتال، واستسلموا بشكل تام بعد ذلك.

وبعد أن قامت الحرب وعبرت قواتنا المصرية، لجأ أفراد القوة الجنوبية إلى النقطة القوية الأخرى، ولغمت النقطة القديمة بالكامل، وكان قرار قائد المجموعة حينها ذكيًا للغاية، حيث جعل جنديًا إسرائيليًا يترأس قواتنا إلى الأماكن والثغرات البعيدة عن الألغام؛ للدخول إليها بأقل خسائر ممكنة، وتم بالفعل الاستيلاء على النقطتين، وأسر نحو ٣٠ جنديًا إسرائيليًا فى يوم ٩ أكتوبر.

■ ما كواليس معركة الدفرسوار؟

- الجيش المصرى درس احتمالات العدو المستقبلية بشكل جيد، من خلال قياس حجم القوات والسيناريوهات المتوقعة أثناء العبور، وطرق تحركاته بالتفصيل، مع دراسة أسوأ الاحتمالات التى قد تحدث، وكان يوجد احتمال لعبور العدو إلى منطقة تسمى «ميناء أبوسلطان»، قبل مدخل القناة من الدفرسوار.

وكان هناك مجموعة من الأخطاء، أولها عدم اكتشافنا أن العدو عند إعداده نقاط خط بارليف فى المنطقة قام بإعداد المسرح المنتظر فى عملية الدفرسوار، وقام العدو فى ذلك الوقت بإنشاء كوبرى من كتل أسمنتية؛ من أجل سد القناة بشكل تام، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الاستراتيجية، مثل اتساع الفاصل بين الجيشين، وعدم وجود قوات كافية فى الغرب للمواجهة، والتقليل من حجم العدو الذى عبر من الشرق إلى الغرب.

والعدو الإسرائيلى حين قرر إحداث ثغرات فى الدفرسوار، بدأ فى دراسة أضعف الأماكن للجيش المصرى من أجل اختراقها، وهنا ظهرت الأعمال البطولية، وذلك اتضح حين فشل العدو فى اختراق «اللواء ١٦» بوحدات ميكانيكية أو مدرعة، فكان قراره استدعاء لواء مظلى لاستخدامه كمشاة مترجل، وهذا يُعد أسوأ استخدام لقوات المظلات بالنسبة للعدو الإسرائيلى.

والعدو اصطدم حينها بالحد الأمامى لدفاعاتنا، وفوجئ بأنه أمام منطقة حزام نار كثيف، وهى منطقة تغمرها جميع نيران أفراد المشاة فى الوحدة، من البندقية إلى المدفع، وفى ذلك الحين فشل العدو فى اختراق اللواء ١٦، فقام باستدعاء لواء مظلات إسرائيلى وفشل أيضًا مرة أخرى.

■ فى جملة واحدة.. ماذا تمثل لك حرب أكتوبر؟

- نصر أكتوبر ٧٣ هو سبب تحقيق التنمية التى نعيشها الآن، ولولا حرب أكتوبر ما كنا اليوم فى تنمية وازدهار، ولو كان العدو ما زال بيننا ما كانت ستقوم لنا قائمة حتى الآن، وكان الوضع سيشبه ما حدث فى سوريا واحتلال الضفة الغربية.