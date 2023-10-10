يشبه روني.. من هو سيرهو جيرسي متصدر الحذاء الذهبي للدوريات؟

تعودنا في السنوات الماضية عندما ننظر إلى سباق الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدرويات الخمس الكبرى، فإننا ننظر إلى أسماء معروفة ومشهورة بعينها.

لكن هذا الموسم كانت المفاجأة واضحة في الدوري الألماني وبالتحديد مع الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت.

جيراسي لعب 7 مباريات وسجل 13 هدفًا بمعدل رهيب جعله الأفضل في أوروبا حتى الآن، كما جعل فريقه ينافس على صدارة البوندزليجا قبل التوقف الدولي.

صاحب الـ 27 عامًا شارك ككل مع فريقه بجميع المسابقات بـ 8 لقاءات وسجل 14 هدفًا.

وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 13 هدفًا خلال أول 7 مباريات في الموسم.

نشأته

ولد جيراسي في مدينة آرل جنوب فرنسا لأبوين غينيين، ومثل منتخبات فرنسا في جميع أعمار الشباب لكنه لم ينجح في الالتحاق بالمنتخب الأول.

بداياته

سيرهو ليس نتاجًا لإحدى أكاديميات الشباب الرائدة في فرنسا وبدلًا من ذلك، جاء من صفوف ستاد لافالوا، وهو النادي الذي كان شرفه الوحيد هو الفوز بكأس الرابطة الفرنسية مرتين في الثمانينيات.

ظهر جيراسي لأول مرة مع الفريق في مباراة بالدوري الفرنسي ضد لوهافر في عام 2013، حيث دخل كبديل متأخر في التعادل 2-2.

استغرق الأمر حتى موسم 2014-2015 حتى يقتحم الفريق بشكل صحيح، وبعد تسجيل ستة أهداف في 29 مباراة، تم ضمه إلى ليل في صيف 2015.

بعد التنقل بين الاحتياط ومقاعد البدلاء، تم إرساله على سبيل الإعارة إلى أوكسير في يناير التالي وبدأ في إظهار لمحات عن مدى كفاءته، حيث سجل متوسط ​​هدف في كل مباراة أخرى في النصف الثاني من موسم الدوري الفرنسي.

كان ذلك كافيًا لإقناع نادي كولن بالتعاقد معه لمدة خمس سنوات في عام 2016، لكنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية فور وصوله - ولم يتمكن من العودة مرة أخرى أبدًا. أدت الإصابات إلى تقييد مشاركته بشدة، وبحلول الوقت الذي غادر فيه إلى أميان في صيف 2019 بعد فترة إعارة، كان قد سجل 45 مباراة فقط خلال ثلاثة مواسم.

الانطلاقة الحقيقية

كان موسم 2020-2021 نقطة انطلاقة سيراجي الحقيقية في مسيرته حيث انتقل لصفوف رين الفرنسي وفي أول موسم شارك بـ 32 لقاء سجل 13 هدفًا.

وفي الموسم الذي تلاه شارك في عدد لقاءات أكبر ولعب 48 لقاء وسجل 12 هدفًا.

وعاد جيراسي للبوندزليجا من جديد وانضم لشتوتجارت معارًا في موسم 2022-2023، ليفرض نفسه بقوة في أول ظهور له أمام بايرن ميونخ ويسجل هدف تعادل قاتل بالدقيقة 92.

رفض الدوري الإنجليزي وتحت مجهر الريال

ذكرت تقارير صحفية بأن جيراسي رفض الانتقال الصيف الماضي للبريميرليج بعد اهتمام العديد من الأندية أبرزهم نوتنجهام فوريست حيث أكد إنه يشعر بالارتياح في فريقه.

كما بعد تألقه الملفت الحالي، أشارت تقارير بأن سيراجي تحت مجهر ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه يناير المقبل أو صيف 2024 حال فشل التعاقد مع كيليان مبابي من جديد.

شبيه واين روني

وبعد انفجاره منذ بداية الموسم شبه موقع الدوري الألماني الرسمي جيراسي في تقرير عنه بأسطورة إنجلترا السابق ومانشستر يونايتد واين روني وطريقة لعبه.

وقال التقرير، يتمتع جيراسي بمكانة تمكنه من العمل كقلب هجوم كلاسيكي، بالإضافة إلى السرعة والدافع لإرهاب المدافعين من خلال الركض عليهم في تحركات شتوتجارت الهجومية السريعة في كثير من الأحيان.

ساهم في بقاء شتوتجارت وسجل في منتخب مصر

نجح جيراسي في بقاء شتوتجارت الموسم الماضي بالبوندزليجا بعدما ساهم في فوز فريقه على هامبورج بثلاثية في الملحق.

رغم إنه أضاع ركلة جزاء في اللقاء إلا أن سجل هدف وتمكن شتوتجارت من البقاء.

كما عرف سيرهو التسجيل في مرمى منتخب مصر بلقاء غينيا والفراعنة في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية في اللقاء الذي فاز فيه منتخبنا بهدفين لهدف في يونيو الماضي.