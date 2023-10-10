الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى: مصر تواجه مؤامرة خطيرة والرئيس السيسى أعلن موقفه الحازم

فلسطين
فلسطين

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر تواجه مؤامرة خطيرة تهدف إلى نقل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية.


وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج صالة التحرير، الذي يُذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن موقفه الحازم من هذه المؤامرة، وأن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي في تصريحاته: "تداعيات التصعيد تطول أمن واستقرار المنطقة ومصر تكثف اتصالاتها لحقن الدماء".

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