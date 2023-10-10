الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

خالد الجندى: المصريون رافضون لحل القضية الفلسطينية على حساب السيادة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مؤامرة صهيونية، ودول كاملة تشجع بمنتهى الوقاحة، زحزحة الفلسطينيين عن أرضهم باتجاه سيناء، لافتًا إلى أن المصريين يرفضون حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الفلسطينيون لا يرضون بوطن بديل، وهذا الكلام لن يحدث أبدًا، كل فلسطينى يدرك تمامًا أن روحه ثمن بسيط لتراب أرضه".

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وتابع: "نقول لا وألف لا، كل مصرى لديه الأمانة والنزاهة يرفض حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية، والله لا توجد دولة فى الكوكب دفعت من أجل القضية الفلسطينية مثل مصر، ولا توجد دولة فى العالم دفعت من دماء شهدائها للقضية الفلسطينية إلا مصر".


واستهل الشيخ خالد الجندي حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، بالدعاء لأهل فلسطين. 


وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، فى دعائه: "اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا، وشرطتنا ورئيسنا، اللهم ببركة الصلاة على نبيك الكريم، احفظ شعبنا فى فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم وحّد صفوفهم، اللهم نسألك أن تعينهم على أعدائهم، وصلاة وسلامًا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvqGg7CawIo

 

https://www.youtube.com/watch?v=oWNbA1dOjAI

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