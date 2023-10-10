غدًا.. الحكم على المتهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسدها فى الجيزة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، غدا الأربعاء، النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسدها، لرفضهما إقراضه مبلغا ماليا.

في الجلسة الماضية، أحالت المحكمة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الغد، للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "ر. ص"، 39 سنة، والمتهم "ج. ع"، 30 سنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية.

تبين أنه في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل المتهم عمدًا زوج شقيقته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا شقيقته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفى متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.