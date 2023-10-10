الطاهرى: مصر طرحت خطة للسلام عام 1989 بإيجاد حل للقضية الفلسطينية

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، على تطور الأحداث على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، موضحًا الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية.

وقال، خلال مداخلة لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن مصر طرحت خطة للسلام عام 1989 بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن جماعات الإسلام السياسي تعمدت تشويه وتزييف التاريخ بحل القضية الفلسطينية على يد الرئيس الراحل السادات.

وأشار إلى أن أول من اقترح أن يكون لفلسطين حكومة، ويتم الاعتراف بهذه الحكومة هو الرئيس السادات في 20 سبتمبر 1972.

وأكد أن ذلك رد صريح على تصريح جولدا مائيرا، أنه لا يوجد من الأساس شعب يسمى شعب فلسطين.