صحفي: تدخل مصر في القضية الفلسطينية لضمان استقرار وأمن الشرق الأوسط

كشف الكاتب صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جهود الدولة المصرية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر تواصل جهودها المكثفة لحل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة.

وأضاف، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها دائرة من دوائر أمنها القومي وسياستها الخارجية.

وأشار إلى أن مصر منذ اللحظة الأولي عملت اتصالاتها الخارجية لمنع تفاقم الأزمة في الأراضي الفلسطينية، بهدف احتواء الموقف وعدم تصعيد الأمور، لأن القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للقيادة المصرية.

وأكد أن القيادة المصرية تتدخل لضمان استقرار المنطقة بشكل كامل، لأن تفاقم الأزمة الفلسطينية يهدد أمن واستقرار المنطقة، وقد يمتدد لبعض دول العالم.