وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن جرائم الاحتلال تتطلب آلية قانونية دولية تجيز معاقبة مرتكبيها، مشددًا علي أنه على مجلس الأمن أن ينعقد فورًا لمطالبة سلطة الاحتلال بوقف اعتداءاتها.

ولفت الشلالدة خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية وترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

مقاومة الشعب الفلسطيني

ولفت وزير العدل الفلسطيني، إلى أن الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال حسب معايير القانون الدولي، مؤكدًا أن ما يجري في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية ينبغي النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية.