"القاهرة الإخبارية": وسائل الإعلام الإسرائيلية ترجح ارتفاع قتلى "طوفان الأقصى" إلى 1300

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية ترجح ارتفاع قتلى عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 قتيل حتى الآن، مؤكدة أن قوات الاحتلال تواصل البحث عن جثث الإسرائيليين في غزة.

وكشفت، في رسالتها على الهواء، عن تجدد الرشقات الصاروخية المتتالية تجاه مستوطنات غلاف غزة، فضلًا عن الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط بيت أمر شمال الخليل.

وسائل الإعلام الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة

ونوهت مراسلة القناة إلى أن حالة الطوارئ تشمل مستوطنات غلاف غزة إثر القصف الإسرائيلي، وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة، للتعتيم على جرائمه وفظائعه، ولحجب حقيقة المجازر التي ينفذها جيشه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطيني استشهاد محمد الصالحي مصور وكالة السلطة الرابعة، وإبراهيم لافي، مصور وكالة عين ميديا، خلال تغطية العدوان شرقي البريج، وفقدان الاتصال بنضال الوحيدي مصور منصة نيو برس، وقناة النجاح، وهيثم عبدالواحد مصور وكالة عين ميديا، أثناء عملهما قرب حاجز بيت حانون، مما يعد دليلًا دامغًا على أن جيش الاحتلال يتعامل مع الإعلاميين بصفتهم أهدافًا مشروعة لجرائمه، لأن مؤسسات العالم وقوانينه وقراراته التي تحمي الصحفيين لم تُنفذ بحق قتلتهم في الماضي.