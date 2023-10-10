الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": وسائل الإعلام الإسرائيلية ترجح ارتفاع قتلى "طوفان الأقصى" إلى 1300

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية ترجح ارتفاع قتلى عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 قتيل حتى الآن، مؤكدة أن قوات الاحتلال تواصل البحث عن جثث الإسرائيليين في غزة.

وكشفت، في رسالتها على الهواء، عن تجدد الرشقات الصاروخية المتتالية تجاه مستوطنات غلاف غزة، فضلًا عن الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط بيت أمر شمال الخليل. 

 وسائل الإعلام الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة

ونوهت مراسلة القناة إلى أن حالة الطوارئ تشمل مستوطنات غلاف غزة إثر القصف الإسرائيلي، وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة، للتعتيم على جرائمه وفظائعه، ولحجب حقيقة المجازر التي ينفذها جيشه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطيني استشهاد محمد الصالحي مصور وكالة السلطة الرابعة، وإبراهيم لافي، مصور وكالة عين ميديا، خلال تغطية العدوان شرقي البريج، وفقدان الاتصال بنضال الوحيدي مصور منصة نيو برس، وقناة النجاح، وهيثم عبدالواحد مصور وكالة عين ميديا، أثناء عملهما قرب حاجز بيت حانون، مما يعد دليلًا دامغًا على أن جيش الاحتلال يتعامل مع الإعلاميين بصفتهم أهدافًا مشروعة لجرائمه، لأن مؤسسات العالم وقوانينه وقراراته التي تحمي الصحفيين لم تُنفذ بحق قتلتهم في الماضي.

وسائل الاعلام الاسرائيلية الأعلام الإسرائيلية القاهرة الإخبارية الاسرائيلين غزة

مواد متعلقة

اليونيسف: قطع المياه والوقود عن غزة يقود لمستوى جديد من المعاناة

إندونيسيا: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

"الطاهرى": المصالح الاستراتيجية المصرية لا يجوز المساس بها

الطاهرى: المشهد فى قطاع غزة كارثى وهناك عائلات تركت منازلها

"الطاهرى": مصر تتحرك بحكمة وتغلب صوت العقل فى القضية الفلسطينية

"الطاهرى": فلسطين بالنسبة لمصر قضية أمن قومى

"الطاهري": مصر تتصدى لمخطط الاحتلال الهادف لتفريغ الأراضى الفلسطينية

"الطاهرى": القاهرة واعية والمشهد الحالي كارثى.. وهناك عمليات تهجير قسرى لسكان غزة

الأكثر قراءة

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

غدًا.. الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

متحدث الجيش الإسرائيلى: نؤكد أنه لا يوجد أى دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان غزة نحو مصر

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر