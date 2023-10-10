في جولة مفاجئة.. نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام الدراسة بالخارجة

أجرت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولة مفاجئة لبعض مدارس إدارة الخارجة التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير منظومة العمل والانضباط بالعملية التعليمية وانتظام مرور المتابعين على المدارس.

وتفقدت مجدي مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، وأشادت بمستوى المتابعة والاهتمام بالمحتوى التعليمي داخل الفصول المدرسية، والالتزام بالزي المدرسي للطلاب وزي المعلمين الموحد، موجهًة بصرف مكافئة للمعلمات والطالبات المتميزيات، ودعم المدرسة لاستكمال الأنشطة التعليمية اللازمة.

كما تابعت خلال جولتها مدرسة صلاح الدين الإبتدائية المشتركة، واطمأنت على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والرعاية التي يتلقاها طلاب الدمج بالمدرسة، ووجهت بتوفير العمالة اللازمة للحفاظ على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة والتي تعمل خلال تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

مجدي تتابع جاهزية أرض المعارض لإقامة الملتقي التسويقي للتمور

كما تابعت نائب محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقر أرض المعارض بمدينة الخارجة، استعدادًا لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور منتصف الشهر الجاري، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز وسيد مجيد مدير عام الإنتاج وخالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة.

أيضا تفقدت الأجنحة الخاصة بالعارضين وتوافر كافة الخدمات اللازمة لعرض المنتجات، وتنظيم تواجد المشاركين والزوار خلال أيام المعرض، كما وجهت بسرعة تجهيز القاعات الملحقة، والتي تستضيف ورش العمل والمحاضرات العلمية التي يتم تنفيذها على هامش فعاليات الملتقى. كما كلفت الوحدة المحلية برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعرض لإضفاء مظهر حضاري بمحيط المعرض.

نائبة محافظ الوادي الجديد تشهد البروفات النهائية بمشروع ابدأ حلمك

كما شهدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، البروفات النهائية للعروض المسرحية الجاري إعدادها ضمن مشروع "ابدأ حلمك " لإعداد الممثل المسرحي الشامل، والذي تنفذه وزارة الثقافة على مسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور الأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وأوضحت مجدي أن المشروع يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيًا من الأطفال والنشء واعتماد أول فرقة مسرح نوعية من أبناء المحافظة؛ لإثراء الحركة الثقافية وتوعية الشباب بقضايا مجتمعهم من خلال العروض الفنية والمسرحية، مشيرة إلى أنه جرى اختيار وتدريب ٨٠ طفل وشاب من مراكز المحافظة المختلفة من المشاركين بالمشروع؛ لصقل قدراتهم ومواهبهم المسرحية.