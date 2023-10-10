الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الداخلية: ندقق فى معايير اختيار الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه تم انطلاق مسارات تحديث وتطوير كل مفردات منظومة الموارد البشرية، بداية من التدقيق في معايير اختيار الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها، وتطبيق منظومة تدريبية وتأهيلية متكاملة، ودعمها بالمؤهلات العلمية والمهارات الفنية التي تمكنهم من تحقيق الجدارة الوظيفية.  

تنمية القدرات الشخصية والمهارات السلوكية

وأضاف توفيق، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن كل ذلك يتم بالتوازي مع تنمية القدرات الشخصية والمهارات السلوكية لهم عبر برنامج علمي تم استحداثه بالتنسيق مع الجامعات المتخصصة، فضلًا عن الارتقاء بوعيهم لحجم التحديات التي تواجه مسيرة العمل الوطني، وبما يمكنهم من أداء دورهم الوطني والمجتمعي، وتجسيدًا لتوافق السياسات الأمنية مع ثوابت العمل الوطني.

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