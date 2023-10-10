الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الداخلية: الشعب المصرى يقف بوعيه وحسه الوطنى لحماية المكتسبات

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الشعب المصري يقف بوعيه وحسه الوطني لحماية المكتسبات والحفاظ على مقومات الدولة، حيث اضطلعت الوزارة بدورها الوطني في حماية وتأمين الجبهة الداخلية من خلال المواجهة الحاسمة لمخططات الهدم عبر نشر الشائعات وتزييف الحقائق، والتصدي الاستباقي لكافة أشكال الجريمة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن اليقظة الأمنية تواصل جهودها للرصد المبكر لأي تهديدات أو مساعٍ لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية لأنشطتها الهدامة، والعمل على إجهاضها في مهدها للحفاظ على أمن الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار.

الوزارة عكفت على تنفيذ محاور استراتيجيتها الأمنية

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة عكفت على تنفيذ محاور استراتيجيتها الأمنية لمواكبة النهضة التي شهدتها البلاد بكافة المجالات، وتحقيق التفوق الأمني، ويأتي في مقدمتها الارتقاء بقدرات العنصر البشري، باعتباره الدعامة الجوهرية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

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