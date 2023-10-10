لأول مرة.. طالبات كلية الشرطة يشاركن فى عرض اقتحام الأوكار الإجرامية

تقدمت من عمق ساحة العرض في حفل تخرج دفعة جديد لكلية الشرطة، سيارتا “دودج رام” مصفحتين تستقلهما طالبات مجموعات الاقتحام، اللاتي يشاركن لأول مرة في اقتحام الأوكار الإجرامية.

جاء ذلك لاقتحام والسيطرة على المنزل الرابع خلال العرض التمثيلي الذي قدمه الطلبة خريجو كلية الشرطة 2023 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عروض الاقتحام لكلية الشرطة

وتقدم من يسار المنزل مجموعات الاقتحام من الطالبات في تحرك مؤمن للسيطرة عليه، بينما تقوم الطالبات من اليمين باستخدام مهارات التسلق لاعتلاء سطح المنزل وذلك لتأمين القوات الأرضية واقتحام المنزل من أعلى.

تنفيذ مهارات الاقتحام باستخدام الرافعات الخفيفة

ومن يسار المنزل الرابع استخدمت الطالبات لمهارات الاقتحام باستخدام الرافعات الخفيفة للسيطرة على شرفة المنزل، ليتم االسيطرة على أعلى المنزل وشرفة المنزل.

وبعد إصدار أمر باقتحام المنزلين، ليتم اقتحامه والدخول من أعلى ومن الشرفات ومن الأسفل، ويتم السيطرة بالكامل على المنزلين المستهدفين خلال العرض التمثيلي.

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل، وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.