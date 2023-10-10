الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طلاب أكاديمية الشرطة يشكلون اسم "مصر" فى ساحة الاحتفال

طلاب أكاديمية الشرطة
طلاب أكاديمية الشرطة

قدم طلاب أكاديمية الشرطة شكل زهرة اللوتس، التي تبعث برسالة ترحيبًا للحضور الكريم، وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بينما يشكل قائدو الدراجات دائرة في المنتصف، وتتفرع منها مجموعات تمثل أشعة الشمس، في دلالة واضحة على تمنياتهم لوطنهم الغالي مصر بغد مشرق تشرق فيه شمس الأمن والأمان على مختلف أرجاء الوطن.

ويشكل الطلاب في ساحة الاحتفال اسم "مصر" الغالية، كنانة الله في أرضه، مصر الريادة، مصر الإرادة، مصر التاريخ والحضارة، مصر النهضة والتقدم والازدهار.

الدراجة الهوائية وسيلة نقل غير مكلفة وسريعة وصحية

وتعد الدراجة الهوائية وسيلة نقل غير مكلفة وسريعة وصحية، وصديقة للبيئة، كما أثبتت الكثير من الدراسات أن استخدام الدراجة وممارستها بشكل يومي له دور كبير في تحسين جميع وظائف الجسم.

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يشهد عرض الدراجات الهوائية خلال احتفالية أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم (فيديو)

تصعيد عسكرى ودوى صافرات إنذار.. تفاصيل اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"

"القاهرة الإخبارية" تستعرض الدور المصرى لدعم ومساندة القضية الفلسطينية منذ بدايتها

"الداخلية": سنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد مخالفى ضوابط الوطنية للانتخابات بكل حسم

نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: جميع الشركات الوطنية متحمسة لتخفيض الأسعار

مدبولى: شغلنا الشاغل تخفيض أسعار السلع الرئيسية

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة