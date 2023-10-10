طلاب أكاديمية الشرطة يشكلون اسم "مصر" فى ساحة الاحتفال

قدم طلاب أكاديمية الشرطة شكل زهرة اللوتس، التي تبعث برسالة ترحيبًا للحضور الكريم، وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بينما يشكل قائدو الدراجات دائرة في المنتصف، وتتفرع منها مجموعات تمثل أشعة الشمس، في دلالة واضحة على تمنياتهم لوطنهم الغالي مصر بغد مشرق تشرق فيه شمس الأمن والأمان على مختلف أرجاء الوطن.

ويشكل الطلاب في ساحة الاحتفال اسم "مصر" الغالية، كنانة الله في أرضه، مصر الريادة، مصر الإرادة، مصر التاريخ والحضارة، مصر النهضة والتقدم والازدهار.

الدراجة الهوائية وسيلة نقل غير مكلفة وسريعة وصحية

وتعد الدراجة الهوائية وسيلة نقل غير مكلفة وسريعة وصحية، وصديقة للبيئة، كما أثبتت الكثير من الدراسات أن استخدام الدراجة وممارستها بشكل يومي له دور كبير في تحسين جميع وظائف الجسم.