الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس أكاديمية الشرطة: نشهد هذا العام افتتاح مجمع ميادين التدريب الأمنى

اللواء هاني أبوالمكارم
اللواء هاني أبوالمكارم

قال اللواء هاني أبوالمكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن أكاديمية الشرطة حققت إنجازات ومكتسبات لم تكن لتتحقق إلا من خلال استراتيجية أمنية معاصرة، وضعتها وزارة الداخلية، بحرص وعناية.

وأضاف اللواء هاني أبوالمكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته اليوم بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه استكمالًا لمسيرة الأكاديمية في تحديث وتطوير برامجها، تم إنشاء مجمع التدريب التكتيكي بالكلية العام الماضي، كما شملت تقدمًا تقنيًا وتدريبيًا وتعليميًا، لتخريج ضباط على أعلى درجة من التميز، لحماية الوطن ومقدساته.

وتابع رئيس الأكاديمية أنه هذا العام شهد افتتاح مجمع ميادين التدريب الأمني، والذي يضم ميادين مستحدثة، للربط بين الجوانب النظرية والعملية والتدريبية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل، وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

رئيس اكاديمية الشرطة للواء هاني أبو المكارم إنجازات ومكتسبات تخرج جمع التدريب التكتيكي ع ميادين التدريب الأمني

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