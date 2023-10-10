الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس أكاديمية الشرطة: قدمنا تدريبات لـ734 طالبا من 42 دولة إفريقية

اللواء هاني أبو
اللواء هاني أبو المكارم

قال اللواء هاني أبوالمكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية قدمت تدريبا لـ734 طالبا من 42 دولة إفريقية.

وأشار إلى الانتهاء من تطوير مجمع التدريب التكتيكي بأكاديمية الشرطة الذي يضم العديد من الميادين التدريبية. 

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اليوم نشهد تخرج 1203 طلاب من طلبة أكاديمية الشرطة بنظام الأربع سنوات بنسبة نجاح بلغت 98.9% وتخريج 1274 من طلبة الأكاديمية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%، بالإضافة إلى تخرج 409 من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 99% وقد حصلوا جميعا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث.

وقال رئيس أكاديمية الشرطة إنه يتم اليوم تخريج 19 طالبًا من رعايا الدول الإفريقية في إطار المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية.

الرئيس أكاديمية الشرطة اللوا ء هاني أبو المكارم دولة أفريقية 734 طالب الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100 1203 طالب

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